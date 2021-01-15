Евгений BadComedian сделал предложение Кате Клэп

Блогер Евгений Баженов (BadComedian) сделал предложение блогеру Кате Клэп. Об этом девушка сообщила на видеохостинге YouTube.
«Да, это правда. Не кликбейт и не розыгрыш. Просто я не умею нормально рассказывать о таких серьезных вещах», — рассказала Клэп. Она отметила, что будет привыкать жить с кольцом на руке. Дата свадьбы еще не назначена.
Баженов подарил девушке украшение компании Tiffany с бриллиантом. Клэп испугалась, что повредит кольцо во время уборки или потеряет его.
Отношения Баженова и Клэп длятся несколько лет, передает «Федеральное агентство новостей». В интервью журналисту Юрию Дудю Баженов отказался комментировать отношения со звездой. Вокруг Баженова разворачивалось несколько медийных скандалов. Один из них связан с кинокомпаний Kinodanz, которая требовала у блогера миллион рублей за снятый им обзор фильма, передает агентство Nation News. Также Баженов конфликтовал со студией СТВ, передает телеканал 360.