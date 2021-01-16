Власти Германии высказались о запросах РФ о Навальном

Россия требовала предоставить материалы по делу Алексея Навального с сентября 2020 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Власти Германии не передали России информацию по делу блогера Алексея Навального, но утверждают, что ответили на соответствующие запросы РФ. Заявление Минюста страны опубликовало агентство dpa-international.

«Германия дала ответы на все запросы российской стороны [о Навальном]», — передает издание со ссылкой на Минюст Германии. Однако подробности ответа российской стороне не приводятся. Россия требует предоставить доказательства совершения преступления против блогера с сентября 2020 года. Издание уточняет, что врачи, лечившие Навального, не были заслушаны в качестве свидетелей из-за медицинской тайны — персональные данные о здоровье «особо охраняются законодательством Германии».

Навальному стало плохо 20 августа 2020 года во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где блогера госпитализировали, а затем направили в немецкую клинику «Шарите». Представители Германии и США заявляют, что Навальный был отравлен, передает «Национальная служба новостей». Однако Россия требует доказательства применения отравляющих веществ против блогера, сообщает телеканал 360. Навальный заявил, что планирует вернуться в РФ 17 января. Однако эксперты считают, что он после возвращения попадет в тюрьму, передает агентство Nation News.