Власти Германии высказались о запросах РФ о Навальном

Власти Германии не передали России информацию по делу блогера Алексея Навального, но утверждают, что ответили на соответствующие запросы РФ. Заявление Минюста страны опубликовало агентство dpa-international.
«Германия дала ответы на все запросы российской стороны [о Навальном]», — передает издание со ссылкой на Минюст Германии. Однако подробности ответа российской стороне не приводятся. Россия требует предоставить доказательства совершения преступления против блогера с сентября 2020 года. Издание уточняет, что врачи, лечившие Навального, не были заслушаны в качестве свидетелей из-за медицинской тайны — персональные данные о здоровье «особо охраняются законодательством Германии».
Навальному стало плохо 20 августа 2020 года во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где блогера госпитализировали, а затем направили в немецкую клинику «Шарите». Представители Германии и США заявляют, что Навальный был отравлен, передает «Национальная служба новостей». Однако Россия требует доказательства применения отравляющих веществ против блогера, сообщает телеканал 360. Навальный заявил, что планирует вернуться в РФ 17 января. Однако эксперты считают, что он после возвращения попадет в тюрьму, передает агентство Nation News.
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