Алексей Пушков считает, что русскую культуру нельзя заместить американской Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Украину ждет провинциализация после отказа от русского языка. Такое мнение высказал сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

«В Киеве принято окончательное решение стать безнадежной культурной провинцией Европы: вытравление русского языка на Украине будет иметь только такой результат», — написал Пушков в своем telegram-канале. Он уверен, что попытки украинской стороны приписать себе известных деятелей культуры и науки не помогут. Сенатор отметил, что русский язык давал Украине шанс оставаться частью великой культуры и американская не сможет ее заменить.

На Украине с 16 января сотрудники супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязаны разговаривать с посетителями только на украинском языке. За невыполнение данного правила предусмотрены штрафные санкции. Политолог Владимир Корнилов считает, что данные ограничения вернут Киев в 1930-е годы, когда, по его мнению, властвовали всеобщий страх и доносительство, пишет « Царьград ».