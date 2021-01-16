Пушков рассказал, что ждет Украину из-за отказа от русского языка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, пушков алексей
Алексей Пушков считает, что русскую культуру нельзя заместить американской Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Украину ждет провинциализация после отказа от русского языка. Такое мнение высказал сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

«В Киеве принято окончательное решение стать безнадежной культурной провинцией Европы: вытравление русского языка на Украине будет иметь только такой результат», — написал Пушков в своем telegram-канале. Он уверен, что попытки украинской стороны приписать себе известных деятелей культуры и науки не помогут. Сенатор отметил, что русский язык давал Украине шанс оставаться частью великой культуры и американская не сможет ее заменить.

На Украине с 16 января сотрудники супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязаны разговаривать с посетителями только на украинском языке. За невыполнение данного правила предусмотрены штрафные санкции. Политолог Владимир Корнилов считает, что данные ограничения вернут Киев в 1930-е годы, когда, по его мнению, властвовали всеобщий страх и доносительство, пишет «Царьград».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...