Страны будут стараться открыть авиасообщения к летнему сезону, считает Барзыкин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В апреле—мае, когда начнется туристический сезон, Россия может возобновить авиасообщение со странами, которые омывает Средиземное море, а также с Таиландом. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Я думаю, что Средиземноморье, конечно, будет к сезону стараться [открыться]. Причем не только Шенгенской зоны. Есть ряд других стран, таких как Кипр. Тунис заявлял о том, что он готов», — объяснил Барзыкин. Он подчеркнул, что шансы на возобновление авиасообщения со странами этого региона велики, так как у них хорошие перспективы в борьбе с пандемией. После того, как стало известно об открытии авиасообщения с Вьетнамом, Таиланд может сделать тоже самое, добавил Барзыкин.

«Традиционные наши рынки… Вернее мы для них рынок, они будут к сезону стараться [открыться]. Пусть с ограничениями, пусть с тестированием, может даже с вакцинацией… Думаю, этот процесс все равно будет продолжаться, и люди будут учиться и работать, и даже отдыхать в повышенных рисках», — отметил Барзыкин.

Однако независимый аналитик в сфере транспорта и авиации Дмитрий Адамидов не уверен, что к лету ситуация с авиасообщениями наладится. В беседе с URA.RU он выразил мнение, что воздушная связь будет активно восстанавливаться во второй половине года. «Я думаю, к сожалению, мы [летний] сезон потеряем. Технически можно это сделать [возобновить авиасообщение] хоть завтра, за неделю-две все подготовить и вернуть», — сказал собеседник агентства. Он дал прогноз, что страны Евросоюза откроют авиасообщение с Россией после того, как Германия или Франция это сделают.

Ранее федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом объявил, что с 27 января Россия возобновляет сообщение с четырьмя странами, напоминает «Национальная служба новостей». Это Финляндия, Индия, Катар и Вьетнам, уточняет агентство Nation News. Также в штабе добавили, что число регулярных рейсов между Россией и Египтом (Москва — Каир) увеличится до пяти в неделю.