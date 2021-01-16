Мишустин взял под контроль деятельность Рогозина и Шувалова

Российские госкорпорации и публично-правовые компании обязали отчитываться о своей работе перед правительством. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина вступает в силу с сегодняшнего дня.
«Госкорпорации будут ежегодно отчитываться, насколько удачно они справились с поставленными целями», — сообщает «Парламентская газета». Уточняется, что отчет должен содержать и план мероприятий, проведенных для достижения поставленных результатов.
Согласно распоряжению Мишустина, госкомпании с этого года обязаны включать в годовой отчет вышеперечисленную информацию. При этом им разрешается не раскрывать сведения, относящиеся к гостайне. Кроме того, закрытой может оставаться служебная информация, публикация которой может повлечь санкции со стороны иностранных государств.
Госкорпорации являются некоммерческими структурами, учрежденными правительством РФ для осуществления социальных или управленческих функций. В России к таким структурам относятся «Роскосмос» под управлением Дмитрия Рогозина, «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова, «Роснано» Сергея Куликова и другие.
Об усилении контроля в отношении российских госкорпораций ранее говорил председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Соответствующее письмо сенатор направлял Мишустину.
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