16 января 2021

Мишустин взял под контроль деятельность Рогозина и Шувалова

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Мишустин в Кургане. Курган, мишустин михаил
Михаил Мишустин обязал госкорпорации отчитываться о своей работе Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Российские госкорпорации и публично-правовые компании обязали отчитываться о своей работе перед правительством. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина вступает в силу с сегодняшнего дня.

«Госкорпорации будут ежегодно отчитываться, насколько удачно они справились с поставленными целями», — сообщает «Парламентская газета». Уточняется, что отчет должен содержать и план мероприятий, проведенных для достижения поставленных результатов.

Согласно распоряжению Мишустина, госкомпании с этого года обязаны включать в годовой отчет вышеперечисленную информацию. При этом им разрешается не раскрывать сведения, относящиеся к гостайне. Кроме того, закрытой может оставаться служебная информация, публикация которой может повлечь санкции со стороны иностранных государств.

Госкорпорации являются некоммерческими структурами, учрежденными правительством РФ для осуществления социальных или управленческих функций. В России к таким структурам относятся «Роскосмос» под управлением Дмитрия Рогозина, «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова, «Роснано» Сергея Куликова и другие.

Об усилении контроля в отношении российских госкорпораций ранее говорил председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Соответствующее письмо сенатор направлял Мишустину.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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