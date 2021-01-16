Генконсул США в Екатеринбурге высказалась о работе посольства

Эмили Сторроу осталась в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Команда посольства США в Екатеринбурге продолжает свою деятельность. Дипломаты так и не уехали из города, рассказала генконсул Эмили Сторроу в официальной группе посольства «ВКонтакте».

«Я здесь, в Екатеринбурге, как и вся наша команда. Я приглашаю вас смотреть наши онлайн-программы, и мы будем держать вас в курсе новостей», — говорит Сторроу. Она объяснила, что деятельность посольства оказалась ограничена из-за пандемии.

Граждане попросили ответили Сторроу беречь себя. Они надеются, что посольство скоро откроется и начнет предоставлять визы.

В декабре появились сообщения о том, что после закрытия консульства Эми Сторроу уехала в США. Однако это не было связано с работой консульства. Информацию о возможном закрытии консульства в Екатеринбурге прокомментировать не смогли, пишет RT.