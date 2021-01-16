Онищенко: вакцинацию от COVID нужно прописать в трудовом договоре

В трудовые договоры россиян стоит включить пункт о вакцинации, в том числе от COVID-19, для тех, кто часто контактирует с людьми. Эту идею поддержал депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
«Дело в том, что это нормальный трудовой процесс. Мы всегда вакцинировали людей, которые работают с туберкулезом, например», — объяснил «Вечерней Москве» Онищенко. Он отметил, что такие прививки обязательно ставят лесникам и тем, кто работает с крупным рогатым скотом.
Пункт о вакцинации нужен и тем, кто работает с большим числом людей. Это поможет трудящимся сохранить здоровье. Больше возможностей для вакцинации может дать медицинская страховка, подчеркивает Онищенко.
Ранее бывший главный санитарный врач РФ объяснил, кому срочно нужно привиться от коронавируса, пишет агентство Nation News. Он также оценил ситуацию с вакцинами против коронавируса в России, напоминает RT. Кроме того, Онищенко рассказал как россияне смогут получить американскую вакцину Pfizer.
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