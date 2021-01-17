Автоэксперты считают, что из-за QR-кодов вместо прав у россиян могут возникнуть серьезные проблемы (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России не стоит вводить QR-коды вместо водительских прав, поскольку у этой идеи непредсказуемые последствия. Об этом URA.RU заявил председатель комитета по защите прав автовладельцев, президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук.

Ранее российское правительство предложило заменить водительские права QR-кодами. Как заявили в Минцифре, эксперимент начнется уже в 2021 году.

«Насколько я в курсе, в развитых странах такого нет. Принципиально я эту идею поддерживаю, но, боюсь, что реализация ее может, как и все в России, быть абсолютно непредсказуема. И это явно будет связано с коррупционными скандалами, отмыванием денег и всем прочим. Никаких позитивных возможностей не откроется», — считает Форманчук. По мнению эксперта, правительству следовало бы отменить бумажный паспорт, и есть смысл совместить эти два документа.

Аналогичного мнения придерживается и другой автоэксперт, председатель координационного совета межрегионального профсоюза «Таксист», член общественного совета при Минтрансе Андрей Попков. Он считает, что чиновники, которые предложили инициативу с QR-кодами, должны сначала испытать ее на себе. Заплатить за замену прав тоже должны власти из своего кармана. «Технический прогресс идет вперед, но законодательная база отстает. Прежде чем проводить над простыми людьми эксперименты, чиновники должны поставить эксперимент на себе лично. Цифровизация — удобная вещь. Но в плане государства будет контроль. Поэтому нужно наверняка проводить референдум и нельзя это делать в приказном порядке, иначе народ взбунтуется», — объяснил эксперт.