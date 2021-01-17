Российский сухогруз затонул в Черном море

В Черном море затонул российский сухогруз. Это произошло около побережья Турции, сообщают власти страны.
«Информации о погибших или затоплении спасательных шлюпок не поступало. Из-за плохих погодных условий поисково-спасательная операция затруднена, спасатели с трудом направляются в зону бедствия», — рассказал губернатор провинции Бартын Синан Гюнер. Его слова приводит информагентство Anadolu.
Инцидент произошел в районе провинции Бартын на севере республики. На борту затонувшего судна было 15 членов команды, все они живы и не пострадали, передает РИА «Новости».
В конце декабря в Баренцевом море произошел аналогичный случай: затонуло рыболовецкое судно «Онега». Двоих рыбаков удалось спасти, еще 15 человек погибли, напоминает RT.
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