Российский сухогруз затонул в Черном море

На судне находилось 15 человек экипажа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Черном море затонул российский сухогруз. Это произошло около побережья Турции, сообщают власти страны.

«Информации о погибших или затоплении спасательных шлюпок не поступало. Из-за плохих погодных условий поисково-спасательная операция затруднена, спасатели с трудом направляются в зону бедствия», — рассказал губернатор провинции Бартын Синан Гюнер. Его слова приводит информагентство Anadolu.

Инцидент произошел в районе провинции Бартын на севере республики. На борту затонувшего судна было 15 членов команды, все они живы и не пострадали, передает РИА «Новости».

В конце декабря в Баренцевом море произошел аналогичный случай: затонуло рыболовецкое судно «Онега». Двоих рыбаков удалось спасти, еще 15 человек погибли, напоминает RT.