27 декабря 2020

В Баренцевом море затонуло судно с 19 рыбаками

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие сквера памяти ветеранам ВОВ тружеников тыла и ветеранов Уголовно-исполнительной системы. Курган, Мчс россии
МЧС удалось спасти двоих рыбаков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Баренцевом море, недалеко от Новой земли, затонуло рыболовецкое судно «Онега». По предварительным данным, судьба 17 рыбаков неизвестна.

Информация о затоплении судна поступила в 07:30 по местному времени. «Экипаж 19 человек. Спасены два человека», — приводит сообщение МЧС ТАСС. Причиной катастрофы стало обледенение корабля. Двоих рыбаков удалось спасти.

По уточненным данным, судно было из Мурманска. Первым к месту ЧП прибыло рыболовецкое судно «Войково». Ведутся поисково-спасательные работы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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