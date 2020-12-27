В Баренцевом море затонуло судно с 19 рыбаками

МЧС удалось спасти двоих рыбаков
В Баренцевом море, недалеко от Новой земли, затонуло рыболовецкое судно «Онега». По предварительным данным, судьба 17 рыбаков неизвестна.
Информация о затоплении судна поступила в 07:30 по местному времени. «Экипаж 19 человек. Спасены два человека», — приводит сообщение МЧС ТАСС. Причиной катастрофы стало обледенение корабля. Двоих рыбаков удалось спасти.
По уточненным данным, судно было из Мурманска. Первым к месту ЧП прибыло рыболовецкое судно «Войково». Ведутся поисково-спасательные работы.
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