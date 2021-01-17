В Турции погибли члены экипажа затонувшего сухогруза

На судне «Арвин» находились 13 членов экипажа из России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Два члена российского экипажа сухогруза «Арвин», затонувшего у побережья Турции, погибли. Об этом заявил губернатор провинции Бартын Синан Гюнер.

«На судне находились 13 членов экипажа, все они граждане России. На данный момент спасены пять человек. На судно были доставлены тела двух членов экипажа», — приводит RT слова Гюнера.

Сухогруз затонул 17 января в районе провинции Бартын на севере Турции. По словам главы региона, члены экипажа пересели с тонущего судна в три шлюпки. Выход спасателей в море осложняется неблагоприятными погодными условиями. Причины крушения сухогруза пока неизвестны, уточняет телеканал 360.