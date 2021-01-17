Разработчики раскрыли, что безопаснее — iOS или Android

Специалисты сравнили достоинства двух платформ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Система iOS более безопасна для пользователей смартфонов, чем Android. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал главный редактор портала BigGeek.Ru Николай Николаев. Он не согласился с заявлением создателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова, который призвал отказываться от устройств компании Apple на платформе iOS в пользу операционной системы Android.

«Все немного не так. Более безопасна именно iOS-платформа, потому что это закрытая система. На Android есть возможность сделать root (получить права пользователя — прим. ред.), изменить функционал, кроме того, там много вирусов и программ слежки», — сказал Николаев URA.RU.

С мнением Николаева не согласился Владимир Ульянов — руководитель аналитического центра Zecurion, разрабатывающего DLP-системы для защиты от утечек информации. В беседе с URA.RU он подчеркнул, что для безопасности смартфонов сама платформа не принципиальна. Важнее то, какие приложения используются.

«Нет на 100% надежных платформ и суперзащищенных приложений. Пользователи должны сами предпринимать шаги для своей безопасности. Аппаратная платформа, операционная система и приложения — вся эта связка должна быть безопасной», — считает эксперт.

Ранее Павел Дуров отметил, что продукция Apple опасна для пользователя возможной блокировкой приложений и поэтому нужно переходить на Android. «Apple является более опасной из двух [платформ], потому что она может полностью ограничить доступ к приложениям, которые вы используете. На Android вы можете устанавливать собственные приложения», — написал он. Его слова приводит телеканал 360.