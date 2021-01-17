Москву ждут самые холодные сутки за последние четыре года

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Елка на ВДНХ. Москва, снег, зима, вднх, новогодняя елка, главный вход вднх
Потепление придет в Москву к выходным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Москву 18 января ждут самые холодные сутки за последние четыре года. Об этом заявил синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Завтра мы опускаемся на дно — самые холодные сутки за последние четыре года. Со вторника, 19 января, холод начнет постепенно отступать», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на Тишковца. Во вторник, его прогнозу, будет до -15, в среду до -11, в дальнейшие дни потепление продолжится. К выходным, по прогнозу синоптика, столицу России ждет оттепель до +1 градуса.

О морозах в Москве ранее предупреждали в Гидрометцентре. Синоптики советовали готовиться к ветру, снегопадам и температуре в -28 градусов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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