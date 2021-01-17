В ХМАО идут 45-градусные морозы

В ХМАО ожидается сильное похолодание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО синоптики прогнозируют значительное отклонение температуры от нормы. Согласно прогнозу онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», в округе похолодает до минус 45 градусов, ожидаются метель с порывами ветра до 14 м/с и переменный снег.

«Днем средняя температура воздуха по округу составит от -25 до -28 градусов, однако к концу недели в некоторых регионах она опустится до -45 градусов. Давление умеренное, ветер преимущественно западных направлений, с порывами до 14 м/с, переменный снег», — прогнозируют синоптики.

До конца недели температура в Ханты-Мансийске днем будет колебаться от -30 до -35 градусов. В течение недели ожидаются переменная облачность и небольшой снег с порывами ветра до 11 м/с. Минимальная температура опустится до 44 градусов мороза. В Сургуте температура днем 30—37 градуса ниже нуля с похолоданием до минус 45 ночью. Всю неделю облачно и небольшой снег. В Нижневартовске днем от -31 до -34 градусов, к концу недели похолодает до 44 градусов мороза. Облачно и небольшой снег, в понедельник — снегопад с порывами ветра до 14 м/с.

Ранее Гидрометцентр предупредил об аномальных морозах в регионах УрФО. В ХМАО прогнозируются температуры на 8—17 градусов ниже нормы.