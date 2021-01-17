17 января 2021
16 января 2021
15 января 2021

В ХМАО идут 45-градусные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мороз. Курган, пенсионерка, низкая температура, погода, заморозки, женщина, климат, зима, мороз, холод, метеоусловия, масочный режим, пандемия коронавируса
В ХМАО ожидается сильное похолодание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО синоптики прогнозируют значительное отклонение температуры от нормы. Согласно прогнозу онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», в округе похолодает до минус 45 градусов, ожидаются метель с порывами ветра до 14 м/с и переменный снег.

«Днем средняя температура воздуха по округу составит от -25 до -28 градусов, однако к концу недели в некоторых регионах она опустится до -45 градусов. Давление умеренное, ветер преимущественно западных направлений, с порывами до 14 м/с, переменный снег», — прогнозируют синоптики.

До конца недели температура в Ханты-Мансийске днем будет колебаться от -30 до -35 градусов. В течение недели ожидаются переменная облачность и небольшой снег с порывами ветра до 11 м/с. Минимальная температура опустится до 44 градусов мороза. В Сургуте температура днем 30—37 градуса ниже нуля с похолоданием до минус 45 ночью. Всю неделю облачно и небольшой снег. В Нижневартовске днем от -31 до -34 градусов, к концу недели похолодает до 44 градусов мороза. Облачно и небольшой снег, в понедельник — снегопад с порывами ветра до 14 м/с.

Ранее Гидрометцентр предупредил об аномальных морозах в регионах УрФО. В ХМАО прогнозируются температуры на 8—17 градусов ниже нормы.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...