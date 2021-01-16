Свердловских учителей заставляют ставить вакцину от коронавируса

Сотрудник музыкальной школы Екатеринбурга не хочет вакцинироваться против своей воли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Учителей одной из музыкальных школ Екатеринбурга заставляют ставить прививку от коронавируса. Руководство учреждения настаивает, что преподаватели должны пройти процедуру вне зависимости от своего желания. Об этом URA.RU на условиях анонимности сообщил один из преподавателей музыкальной школы.

«На прошлой неделе ежедневно меня заставляли вакцинироваться от коронавируса. Директор сперва писал в общий чат преподавателей, потом в личку мне, потом в 9 утра в пятницу позвонила и сказала, что сегодня нужно обязательно привиться. Я пришел, простоял в очереди два часа, у меня поднялась температура, и меня не допустили. В понедельник пойду к терапевту. Конкретные санкции не обещали, но давили на то, что сейчас согласия не спрашивают, для нас прививка обязательна», — сообщил URA.RU собеседник.

Преподаватель не уточняет, в какой именно музыкальной школе работает, так как опасается увольнения. При этом ставить вакцину, по его словам, заставляют всех работников учреждения возрастом до 59 лет. Сам преподаватель работает в основном удаленно и хочет выяснить, может ли руководство заставлять его ставить прививку. По словам учителя, он хочет принять решение о вакцинации добровольно и сделать прививку позже.

URA.RU направило запрос в свердловский минздрав, где посоветовали обратиться за комментарием в региональный оперштаб. В оперштабе сослались на заявление губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который ранее писал, что вакцинация является добровольной, однако работодатели в сфере образования, например, могут отстранить от работы сотрудника, отказавшегося от прививки.

Вакцина «Спутник V» начала поступать в Свердловскую область в декабре. 10 декабря в регион доставили первую тысячу доз препарата. Всего, по словам Куйвашева, в области привились уже более 12 тысяч человек.