ФСИН решила задержать Навального после заключения «Шарите»

Навальный проведет под стражей до решения суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ФСИН приняла решение об объявлении в розыск блогера Алексея Навального после заявлений представителей немецкой клиники «Шарите» о выздоровлении пациента. Несмотря на то, что блогера выписали из больницы 23 сентября 2020 года, он не явился в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации. Теперь Навальный будет находиться под стражей до решения суда. Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

«Вызовы Навального на регистрацию были приостановлены на время лечения в клинике „Шарите“. Однако в октябре 2020 года из официальных публикаций клиники стало известно, что Навальный выписан 23 сентября […] Несмотря на отсутствие объективных причин, с октября 2020 года до конца испытательного срока на регистрацию в УФСИН он не являлся, тем самым вновь были нарушены условия испытательного срока», — говорится в заявлении.

Отмечается, что адвокат Навального был ознакомлен с вынесенным постановлением об объявлении блогера в розыск. Во ФСИН напомнили, что Навальный приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей за совершение мошеннических действий и легализацию денег, приобретенных преступным путем. Суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 5 лет. Последняя явка во ФСИН осужденного состоялась 3 августа 2020 года. Сотрудники неоднократно предупреждали Навального, что нарушения могут привести к замене условного наказания на реальный срок лишения свободы.

Самолет авиакомпании «Победа», на котором летел Навальный, должен был приземлиться в аэропорту Внуково. Но из-за поломки снегоуборочной техники на посадочной линии судно перенаправили в Шереметьево. По прилету блогера задержали. Заседание по делу Навального состоится 29 января в Симоновском суде Москвы. До решения суда он будет находиться под стражей.