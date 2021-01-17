Член СПЧ объяснил задержание Навального

Навальный слишком заигрался и почувствовал вседозволенность, поэтому должен быть наказан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Задержание блогера Алексея Навального было ожидаемым. Об этом URA.RU заявил председатель общественной организации «Национальный антикоррупционный комитет» и член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Кирилл Кабанов.

«Было понятно, что его с высокой степенью вероятности задержат. Ничего удивительного не произошло. То, что сегодня дал правовую оценку ФСИН, с этим должны будут разбираться адвокаты и сторонники Алексея Навального», — сказал Кабанов. По его словам, сам Навальный также ожидал, что его задержат. Он, по словам политика, вернулся на родину с заранее написанным сценарием.

Заместитель председателя комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействия с ОНК Александр Холодов считает, что ФСИН давно стоило задержать Навального. Сотрудники правоохранительных органов, по его мнению, все это время слишком мягко к нему относились. «Таких, как Навальный, которые нарушили требования условного срока, в стране за 2019 год 15 тысяч. Чем он лучше других? Он должен ответить перед законом за свои нарушения», — считает Холодов. Он уверен, что Навальный слишком «заигрался и почувствовал вседозволенность», поэтому должен быть наказан.

Ранее сотрудники управления ФСИН задержали в аэропорту Шереметьево Алексея Навального, который с декабря находился в федеральном розыске. Блогер прилетел в Россию из Германии, где находился последние месяцы. Заседание по делу Навального состоится 29 января в Симоновском суде Москвы. До решения суда он будет находиться под стражей.