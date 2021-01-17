В России упали цены на авиабилеты

В 2020 году подешевели авиабилеты Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В 2020 году средняя стоимость авиабилетов в России упала на 14%, некоторые направления стали дешевле на 40%. Об этом сообщает сервис Туту.ру.

«Средний чек в одну сторону составил 6 702 рубля, что на 14% меньше, чем в 2019 году», — цитирует представителей сервиса Nation News.

Сильнее всего подешевели билеты по направлению Уфа — Анапа. Поездка стоила меньше 6 тысяч рублей, подешевев на 45%. Также упали в цене рейсы Москва — Орск. Стоимость полетов по этому направлению в 2020 году составляла около 5 тысяч. Замыкают тройку лидеров направления Москва — Курган и Нижний Новгород — Екатеринбург. Стоимость снизилась на 41% — 3,8 и 4,9 тысяч рублей соответственно. Кроме этого, подешевели билеты из Санкт-Петербурга в Апатиты, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Воронеж, Уфу и Курск. Из столицы дешевле стоила поездка в Воронеж, Ижевск, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Санкт-Петербург. Цена упала и на южные направления. Дешевле стали поездки из Челябинска в Анапу, из Красноярска в Анапу, из Уфы в Сочи, из Самары в Анапу.

Ранее в АЭВТ допустили подорожание стоимости авиабилетов. По словам представителей ассоциации, с середины августа рост цен на авиакеросин составил от 18% до 62%. Это может повлиять на повышение стоимости перелетов, пишет « Утро.ру ». Кроме этого, авиакомпании оказались в тяжелом финансовом положении из-за пандемии коронавируса. В октябре 2020 года авиаперевозчики обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой предоставить им субсидии в размере 50 млрд рублей.