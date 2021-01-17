В больницах РФ может распространиться смертельная инфекция

Пандемия коронавируса может вызвать массовые всплески заражения пациентов стационаров грибком Candida auris. Патоген в большинстве случаев приводит к гибели пациентов в реанимации. Об этом заявили специалисты отделения микробиологии Автономного университета Нуэво-Леон в Мексике.
«Летальность среди пациентов с COVID-19 и кандидемией (грибковым сепсисом) составила 83,3% даже при применении соответствующей противогрибковой терапии», — цитируют специалистов «Известия».
Медики предупреждают: если Candida auris станет более распространенным явлением в больницах, это может привести к десяткам тысяч избыточных смертей во всем мире. Заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ имени И.И. Мечникова Николай Климко отметил, что вспышки больничного кандидоза уже фиксировали в российских больницах: в Москве и Санкт-Петербурге. По его мнению, грибок представляет реальную угрозу, так как инфекцию сложно не только лечить, но и диагностировать.
Ранее австралийские заявили, что пандемия коронавируса может привести к вспышке кори. Одним из факторов для вспышки кори исследователи считают рост уровня бедности из-за снижения экономической активности. Ученые уверены, что в странах, где наблюдается недоедание и слабая медицинская помощь детям, сильная эпидемия кори неизбежна.
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