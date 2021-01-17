17 января 2021

В больницах РФ может распространиться смертельная инфекция

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург, госпиталь, медик, защитный костюм, коридор больницы, медицина, медицинский работник, врач, больница, covid19, лечащий врач, противочумный костюм, коронавирус, противочумной костюм, красная зона, ковидный госпиталь
Ученые ожидают массовых всплесков смертельной болезни Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Пандемия коронавируса может вызвать массовые всплески заражения пациентов стационаров грибком Candida auris. Патоген в большинстве случаев приводит к гибели пациентов в реанимации. Об этом заявили специалисты отделения микробиологии Автономного университета Нуэво-Леон в Мексике.

«Летальность среди пациентов с COVID-19 и кандидемией (грибковым сепсисом) составила 83,3% даже при применении соответствующей противогрибковой терапии», — цитируют специалистов «Известия».

Медики предупреждают: если Candida auris станет более распространенным явлением в больницах, это может привести к десяткам тысяч избыточных смертей во всем мире. Заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ имени И.И. Мечникова Николай Климко отметил, что вспышки больничного кандидоза уже фиксировали в российских больницах: в Москве и Санкт-Петербурге. По его мнению, грибок представляет реальную угрозу, так как инфекцию сложно не только лечить, но и диагностировать.

Ранее австралийские заявили, что пандемия коронавируса может привести к вспышке кори. Одним из факторов для вспышки кори исследователи считают рост уровня бедности из-за снижения экономической активности. Ученые уверены, что в странах, где наблюдается недоедание и слабая медицинская помощь детям, сильная эпидемия кори неизбежна.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...