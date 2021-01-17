Что изменится для пациентов российских больниц в 2021 году

В 2021 больничные справки станут электронными, а в федеральных медцентрах лечить будут выборочно. Соответствующие законы вступили в силу с начала этого года.
«Минздрав разрешил врачам составлять медицинские справки и заключения в произвольной форме», — сообщает «Парламентская газета». Такие документы будут выписываться на бланке больницы.
- Также у медиков появится возможность оформить справку или заключение электронно, если этого просит пациент. В таком случае она должна иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.
- Медики начнут переправлять в федеральные медицинские центры только особенных пациентов. Показаниями для лечения там могут стать: необходимость дообследования перед операцией, нетипичное течение болезни, высокие риски осложнений при хирургическом вмешательстве или если лечение не помогает. При этом лечащий врач может дать пациенту свободу выбора учреждения.
- Беременным реже будут делать УЗИ. Вместо трех обследований они получат только два, на 11-14 неделе и на 19-21 неделе. Также их станут реже смотреть гинекологи — только пять раз вместо семи. Решение о том, сможет ли женщина выносить малыша, гинекологам придется принимать на две недели раньше, до 20 недель.
- В офтальмологических отделениях появятся по два новых кабинета — оптиометрии, а также сложной и специальной коррекции зрения. Там гражданам будут подбирать очки и линзы, выписывать лекарства и средства коррекции зрения.
- Кроме этого в России запустили создание цифрового регистра медицинских свидетельств о смерти. Технология есть пока только в Московской области, Дагестане и Башкортостане.
В 2021 россиян также могут начать лечить через интернет. Уже началась разработка рекомендаций для Минздрава по применению цифровой медицины. Серьезные изменения в законодательстве коснутся и автомобилистов, напоминает агентство Nation news.
Подписывайтесь на URA.RU в