Курганский митрополит поддержит православного олигарха

Региональное отделение общества «Царьград» назначило главой объединения митрополита Даниила Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский и Белозерский митрополит Даниил возглавит региональное отделение общества «Царьград». Об этом 18 января сообщила пресс-служба Курганской епархии. Председателем «Царьграда» является православный миллиардер Константин Малофеев.

«Региональное отделение „Царьграда“ в Зауралье возглавит лично митрополит Даниил, назначив себе заместителей по разным направлениям деятельности», — рассказали в епархии. Данное решение было принято 15 января на установочном собрании регионального отделения общества «Царьград».

На заседании присутствовали представители центрального аппарата «Царьграда» Роман Билибин и Владимир Кондратов. А также руководитель челябинского отделения Евгений Дорохов, представители Союза Добровольцев Донбасса, казачества и местной епархии.

В ноябре 2020 года митрополит Даниил вошел в состав Высшего совета общественного объединения «Царьград». Ранее URA.RU сообщало, что «Царьград» будет контролировать проведение выборов в Госдуму в 2021 году.