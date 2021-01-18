Сервисы Google вернут на смартфоны Honor

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Заозерье место строительства нового моста. Пермь, смартфон, карта, сотовый телефон
В Huawei нашли способ, как избежать санкции США для линейки Honor Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Вывод бренда Honor из состава материнской компании Huawei освобождает смартфоны данной линейки от санкций США и позволяет уже этой весной вернуть на них программное обеспечение от Google. Об этом заявили источники, близкие к компании.

«Сервисы Google могут уже весной вернуться на смартфоны Honor, которые занимают второе место по продажам на российском рынке», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что возвращение к американскому программному обеспечению стало возможно после отделения линейки смартфонов от материнского бренда Huawei и, как следствие, выхода из-под санкций США.

О возможном отделении линейки Honor от Huawei стало известно в ноябре прошлого года. По информации телеканала 360, компания решила продать бренд ради его выживания и вывода из-под санкций США.

Смартфоны компании Huawei в прошлом году заняли второе место по популярности среди россиян. Гаджеты китайского производства уступили только продукции от Samsung.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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