В третьем квартале 2020 года самыми популярными смартфонами в России стали гаджеты компании Samsung. Продукция Apple оказалась только на четвертом месте, свидетельствуют данные исследовательского портала Counterpoint.
«Samsung вернула себе позицию №1 на российском рынке смартфонов, обогнав Huawei в этом квартале. Нехватка предложения повлияла на общие продажи Huawei, но ей все же удалось стать лидером продаж через интернет с долей рынка 27,8%. После восстановления нормальной работы розничных магазинов Samsung вернулась к зависимости от офлайн-продаж, что привело к уменьшению ее доли на рынке онлайн-продаж», — сообщил научный сотрудник портала Соумен Мандал.
Он уточнил, что Samsung стала лидером по выручке и розничным продажам. Однако через интернет эту компанию обошла Huawei с долей рынка 27,8%. Далее идет Xiaomi. По продажам через интернет iPhone заняла четвертое место. Самыми популярными смартфонами стали модели Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A31 и Apple iPhone 11.
Ранее Huawei запустила в России продажу умных часов Huawei Watch GT 2 Pro и первых TWS-наушников с интеллектуальной динамической системой шумоподавления Huawei FreeBuds Pro. Тем временем Samsung откажется от выпуска популярной линейки смартфонов Galaxy Note. Ее заменит новая серия гаджетов с гибким дисплеем и электронным пером.
После выхода iPhone 12 на российском рынке, японские аналитики выяснили, что в Apple стали чаще использовать компоненты своих конкурентов. Также выяснилось, что работу гаджетов от Apple может нарушить небольшое текстовое сообщение, сообщает сайт argumenti.ru.
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