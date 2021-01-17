Курганская школа, которую повредил ураган, ищет нового подрядчика

В школе № 38 должны заменить более 100 окон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане расторгли контракт с подрядчиком, который не смог заменить окна в школе №38. Об этом сообщило УФАС региона. В апреле 2020 года у школы из-за урагана частично сорвало крышу.

«В соответствии с актом проведения экспертизы от 16.12.2020 г. комиссией заказчика установлено, что нарушены сроки исполнения контракта», — рассказали в ведомстве. Всего компания ООО «Стройград» должна была установить 105 окон. Из них подрядчик заказал только 21 окно, но их размеры не соответствовали границам оконных проемов, а сами окна не были установлены. Контракт с подрядчиком был заключен на сумму 5 149 586 рублей.

В итоге заказчик расторг контракт с подрядчиком в одностороннем порядке. Компанию и руководство ООО «Стройград» на два года включили в реестр недобросовестных поставщиков. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до данной фирмы по имеющимся в открытых источниках номерам телефонов.

Это не первый случай, когда в Кургане затягивается ремонт школ. Например, ремонт школы № 11 длится более года, хотя должен был закончиться еще в 2020 году. Из-за этого более 800 учеников школы занимаются в других образовательных учреждениях.