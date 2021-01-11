Школу №11 ремонтируют с начала 2020 года Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В Кургане школу №11, которую ремонтируют с начала 2020 года, планируется сдать в марте 2021 года. Об этом 12 января сообщили в пресс-службе городской администрации.

«[Мэр города] Андрей Потапов отметил, что на сегодняшний день общая готовность объекта составляет 85%, отдельные виды работ выполнены на 90-95%. Ориентировочно объект подрядчиком планируется сдать в марте текущего года», — рассказали в пресс-службе. В школе после завершения ремонта проведут генеральную уборку, установят новую мебель и оборудование, а также отрегулируют все инженерные системы.

В пресс-службе отметили, что Потапов крайне недоволен тем, как продвигается ремонт. На объекте почти не изменилось количество рабочих, хотя компанию просили это сделать. К подрядчику из Екатеринбурга ООО «СУ5Групп» применяются штрафные санкции за срыв сроков контракта.

Ремонт в школе начался в январе 2020 года. Позже первый подрядчик отказался выполнять условия договора. Следующая компания, ООО «СУ5Групп», должна была закончить ремонт в августе, но не успела.

Стоимость ремонтных работ оценивали в 50 млн рублей. Более 800 учеников школы №11 и их педагогов учатся в других образовательных учреждениях.