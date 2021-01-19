Источник: в мэрии придумали, как спасти Екатеринбург от сугробов

Ранее жители Екатеринбурга в соцсетях критиковали власти за плохую уборку снега Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Врио мэра Екатеринбурга Алексей Орлов поручил дорожным службам увеличить количество реагентов, используемых при уборке города от снега, сообщили источники URA.RU в горадминистрации. По словам собеседников агентства, власти считают, что именно в недостатке химических реактивов главная причина нынешних проблем на дорогах.

«Глава [города] посетовал, что сыплем мало противогололедных материалов. И, если нужны дополнительные деньги, администрация их выделит», — поделился источник. Другой инсайдер рассказал, что комитету по благоустройству дано поручение провести консультации с дорожно-эксплуатационными участками (ДЭУ), чтобы выяснить, можно ли увеличить объемы бионорда на проезжей части.

Третий источник URA.RU в городских структурах власти сообщил, что вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов якобы указал некоторым главам районов на предоставление неточных сведений об уборке снега. «Кто-то неумышленно занизил данные [по вывозу снега], кто-то завысил», — описал инсайдер. В пресс-службе мэрии затруднились уточнить, действительно ли это обсуждалось на утреннем совещании в «сером доме».

Во время снегопадов в Екатеринбурге с 15 по 17 января горожане жаловались в соцсетях на низкое качество уборки дорог и тротуаров. На сайте горадминистрации подчеркивается, что профильные службы «максимально эффективно используют всю спецтехнику и людские ресурсы», имеющиеся у них. «[В ночь с 17 на 18 января] Для обработки проезжей части дорог и тротуаров израсходовано более 81 тонны противогололедных материалов и 40 тонн мелкофракционного щебня», — рапортовали в администрации.