Глава свердловского города покидает свой пост

Мэр Среднеуральска Андрей Зашляпин покинул свой пост Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэр Среднеуральска (город-спутник Екатеринбурга) Андрей Зашляпин покинул свой пост. Эту информацию он сам подтвердил в разговоре с URA.RU.

«Это правда, сегодня написал заявление», — уточнил Зашляпин. В Серднеуральской думе не исключили, что в ближайшее время может быть назначено внеочередное заседание, чтобы депутаты смогли узаконить смену власти.

Ранее URA.RU сообщало, что Среднеуральск возглавит руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Александр Ковальчик. На момент публикации он не ответил на вопрос корреспондента в мессенджере.