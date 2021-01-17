17 января 2021
16 января 2021
15 января 2021

Глава свердловского города покидает свой пост

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Среднеуральска Андрей Зашляпин покинул свой пост Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэр Среднеуральска (город-спутник Екатеринбурга) Андрей Зашляпин покинул свой пост. Эту информацию он сам подтвердил в разговоре с URA.RU.

«Это правда, сегодня написал заявление», — уточнил Зашляпин. В Серднеуральской думе не исключили, что в ближайшее время может быть назначено внеочередное заседание, чтобы депутаты смогли узаконить смену власти.

Ранее URA.RU сообщало, что Среднеуральск возглавит руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Александр Ковальчик. На момент публикации он не ответил на вопрос корреспондента в мессенджере.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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