Руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Александр Ковальчик возглавит Среднеуральск (город спутник-столицы Урала), сообщил источник URA.RU во властных структурах. Губернатор Евгений Куйвашев сделал ему предложение о переходе на новую должность 13 января, поделился другой инсайдер, видевший Ковальчика в резиденции главы региона.
«Перед Ковальчиком поставлена задача навести порядок в городе. Если ничего не изменится, то с 18 января он приступит к работе в качестве первого-вице-мэра Среднеуральска», — рассказал источник. После этого действующий глава города Андрей Зашляпин подаст в отставку, а Ковальчик автоматически станет врио мэра до того, как его изберет городская дума, анонсируют источники. Сам Ковальчик на момент публикации был недоступен для комментариев.
«Андрей Зашляпин в настоящее время продолжает работать в должности главы Среднеуральска. Ни им самим, ни в его отношении никаких кадровых решений не принято», — прокомментировали в региональном департаменте информполитики. В администрации Среднеуральска пока не высказываются по теме.
С начала 2019 года по декабрь 2020-го Ковальчик работал в статусе первого вице-мэра Екатеринбурга. 21 декабря 2020-го он уступил свое место первому замгубернатора Алексею Орлову и перешел на другую должность в администрации. 22 декабря Александр Высокинский подал в отставку с поста мэра, а Орлов автоматически занял его место. Сейчас Орлов работает в статусе врио градоначальника — до окончания конкурса.
О том, что мэр Среднеуральска Андрей Зашляпин может лишиться должности, URA.RU писало в конце прошлого года. По информации агентства, формальная причина его возможного увольнения — конфликт интересов: фирма, аффилированная с семьей мэра, получила один из муниципальных контрактов на сумму около 626 млн рублей.
Обновлено в 19:50: в третий абзац добавлен комментарий свердловских властей.
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