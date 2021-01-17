Сегодня, 18 января, — 408-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 324-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России выявлено 3 568 209 (+23 586 за сутки) заразившихся коронавирусом. В Пермском крае число заболевших достигло 35 700 (+296 за сутки). Выздоровели 29 214 (+341) человек, умерли — 2265 человек.
Коронавирус ускорил свое распространение в Пермском крае. Значение коэффициента заражаемости (Rt) вновь находится выше единицы. Это означает, что
Новые случаи заражения выявлены в 31 муниципалитете Пермского края. Больше всего подтвержденных случаев заболевания COVID-19 за сутки
В Пермском крае в день проводится около 4300 исследований на COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе
Пермский институт железнодорожного транспорта отменяет карантин для преподавателей. Сотрудники вуза, готовящие специалистов среднего звена, начали ходить на работу в институт. При этом преподаватели старше 65 лет и с хроническими заболеваниями продолжают работать дистанционно.
Подписывайтесь на URA.RU в