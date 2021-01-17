В Пермском крае за сутки выявлено 296 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 18 января, — 408-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 324-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России выявлено 3 568 209 (+23 586 за сутки) заразившихся коронавирусом. В Пермском крае число заболевших достигло 35 700 (+296 за сутки). Выздоровели 29 214 (+341) человек, умерли — 2265 человек.

Коронавирус ускорил свое распространение в Пермском крае. Значение коэффициента заражаемости (Rt) вновь находится выше единицы. Это означает, что в регионе увеличивается ежесуточный прирост общего числа заразившихся . Сейчас в больницах региона находятся 1600 человек, 88 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Новые случаи заражения выявлены в 31 муниципалитете Пермского края. Больше всего подтвержденных случаев заболевания COVID-19 за сутки в Перми — 130 случаев. В Добрянке и Чайковском выявлено по 16 случаев заражения коронавирусом, в Чернушке — 14, в Кунгуре и Пермском районе — по 11. От четырех до девяти случаев заражения подтверждено в Суксуне, Верещагино, Уинском, Сиве, Осе, Лысьве, Кунгурском районе, Краснокамске, Карагае, Березниках и Октябрьском.

В Пермском крае в день проводится около 4300 исследований на COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе проведено 1 млн 281 тысяча исследований на коронавирус . Тесты методом ПЦР делают в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Прикамья, а также в иных медицинских организациях края.

Пермский институт железнодорожного транспорта отменяет карантин для преподавателей. Сотрудники вуза, готовящие специалистов среднего звена, начали ходить на работу в институт. При этом преподаватели старше 65 лет и с хроническими заболеваниями продолжают работать дистанционно.