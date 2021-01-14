14 января 2021
13 января 2021

Еще один пермский вуз ослабил карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный научно-практический форум в УрГПУ и интервью с Дмитрием Рассохиным. Екатеринбург , учитель, школьная доска, урок, мел, наука, школа, образование, рассохин дмитрий, институт, преподаватель, профессор
Преподаватели ПИЖТ вышли из дистанта Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Пермский институт железнодорожного транспорта (ПИЖТ, филиал УрГУПС) отменил карантин для преподавателей вуза. Речь идет о сотрудниках вуза, готовящих специалистов среднего звена. С 12 января они приступили к работе непосредственно в институте, указано на сайте ПИЖТ.

«Отменить в ПИЖТ дистанционный режим для работников СП СПО (среднего профессионального образования), приступить к исполнению трудовых обязанностей непосредственно на рабочих местах», — говорится в приказе директора института Евгения Гомолы. Работники ПИЖТ, старше 65 лет и имеющие хронические заболевания, продолжат работать в дистанционном режиме.

Ранее оперштаб по борьбе с распространением коронавируса отменил дистант для школьников и учащихся средних специальных учебных заведений. Решение ослабить карантин, в связи с улучшением эпидситуации в вузе, принял также Пермский политехнический университет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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