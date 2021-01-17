Депутат из ХМАО вернется в спорт, несмотря на «бездарный бокс»

Депутат думы ХМАО Руслан Проводников принял вызов бойца UFC Фото: Анна Майорова © URA.RU

Экс-чемпион мира по боксу и депутат думы ХМАО Руслан Проводников согласился провести бой с бойцом абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Али Багаутиновым. При этом ранее сам Проводников назвал свой бокс бездарным. О планах на бой депутат-боксер рассказал в своем инстаграм-аккаунте.

«Вчера узнал, что мне бросил вызов… боец смешанных единоборств Али Багаутинов. Ну что ж, настоящий боец ни один вызов не оставляет без ответа. Поэтому, Али, с большим уважением к тебе, принимаю твой вызов», — написал Проводников.

Бывший чемпион мира по версии WBO Проводников в последний раз выходил на ринг в 2016 году и уступил американцу Джону Молине-младшему. Боец UFC Багаутинов является двукратным чемпион мира по боевому самбо и чемпион мира по панкратиону. Корреспонденту URA.RU не удалось оперативно связаться с депутатом, он не ответил на звонок.

Ранее URA.RU писало, что экс-чемпион мира по боксу по версии WBO и депутат Думы ХМАО Руслан Проводников оценил свои шансы вернуться на ринг. В заявлении он рассказал, что рискует получить травму из-за своего «бездарного бокса», к тому же он хочет больше времени проводить с семьей, а не в спортивном зале.