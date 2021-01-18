Лавров объяснил, для чего Западу история с Навальным

По мнению главы МИД, история с Навальным нужна Западу для того, чтобы отвлечь внимание от своих проблем Фото: Владимир Андреев

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Западным политикам выгоден ажиотаж вокруг возвращения в Россию блогера Алексея Навального. Таким образом они могут отвлечь внимание граждан своих стран от собственных проблем. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы видим, как сейчас все ухватились за вчерашнюю новость о возвращении Навального в РФ. Потому что это позволяет западным политикам думать, что они таким образом могут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития», — заявил Лавров.

Коллега Лаврова Мария Захарова также уличила западные страны в создании ажиотажа вокруг возвращения блогера. По ее словам, иностранные политики должны уважать международное право и не посягать на национальное законодательство других стран.

Ранее Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила Алексея Навального в розыск в связи с неявкой в ведомство для обязательной отметки как условно-осужденного. С момента выписки из немецкой клиники 23 сентября прошлого года блогер так ни разу и не уведомил уголовно-исполнительную инспекцию о месте своего пребывания. Теперь, уже после возвращения в страну, блогер будет находиться под стражей до решения суда по иску ФСИН.