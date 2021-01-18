В Госдуме выступили за индексацию выплат работающим пенсионерам

Павел Крашенинников выступил за индексацию пенсий работающим пенсионерам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Работающим пенсионерам нужно индексировать пенсии, как и всем остальным. Об этом в интервью корреспонденту URA.RU заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, депутат Госдумы Павел Крашенинников.

«Были споры по работающим [пенсионерам]. Мое мнение — надо индексировать [их пенсии]. Как к этому прийти — это уже другой вопрос. Надо индексировать — значит, надо индексировать», — сказал Крашенинников.

Депутат добавил, что в Госдуме возникают обсуждения и споры по разным категориям пенсионеров. Политик подчеркнул, в индексации выплат работающим пенсионерам он, с правовой точки зрения, не видит никаких вопросов.

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции также рассказал, какие поправки в Конституцию никто не заметил. Полное интервью с Крашенинниковым читайте тут.