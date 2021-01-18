В Госдуме призвали остановить вывоз вакцин от COVID за рубеж

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По словам депутата, регионам не хватает вакцин от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Российским властям необходимо ввести мораторий на вывоз отечественной вакцины от коронавируса за рубеж до тех пор, пока ей не будут в полной мере обеспечены все отечественные регионы. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от фракции ЛДПР Сергей Натаров.

«Необходимо ввести временный мораторий на вывоз вакцин российского производства за рубеж, пока более половины желающих не будут привиты», — написал Натаров в своем telegram-канале. По его словам, в настоящее время регионы испытывают острую нехватку российских вакцин. В качестве примера Натаров привел Красноярский край и Туву, где количество желающих пройти вакцинацию жителей превышает запасы вакцин.

Депутат также призвал региональные власти усилить разъяснительную работу с населением. Он отметил, что каждый житель страны должен иметь исчерпывающую информацию, дабы принять решение ставить прививку, или нет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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