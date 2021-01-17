Федеральная трасса отрежет тюменцев от детских садов и школ

Расширение трассы грозит боровчанам лишними тратами времени и денег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители поселка Боровский (Тюменская область) создали инициативную группу для борьбы против проекта реконструкции трассы Р-402. Об этом URA.RU рассказали сами активисты. Расширение дороги поделит поселок пополам, из-за чего многие семьи будут отрезаны от социальных объектов.

«В действующем проекте много того, что людей не устраивает. Так, федеральная дорога разделит поселок пополам. К примеру, чтобы попасть в детский сад или школу, родителям придется возить детей на расстояние в 10 км (сейчас — в пять раз меньше). Все из-за того, что ближайшие разворот, через который можно будет пересечь трассу, расположится в нескольких километрах. Увеличится и время приезда экстренных служб», — рассказал URA.RU активист и житель поселка Боровский Иван Ташкеев.

Боровчане создали инициативную группу и провели встречу с главой поселка и председателем местной думы. Следующий шаг — направление обращений в главное управление строительства по Тюменской области, Росавтодор и генеральную прокуратуру. Жители разработали предложения, которые позволят реконструировать трассу без ущерба для населения.

«Мы предлагаем пустить федеральную трассу по существующей объездной дороге. Это получится дешевле, и интересы людей не будут затронуты. Сейчас же жители переживают за свои дома, безопасность и экологию», — отметил Иван Ташкеев в беседе с URA.RU.

По его словам, активисты ведут разъяснительную работу с жителями Боровского, чтобы как можно больше людей узнало о предстоящих изменениях. Многие не в курсе, так как публичные слушания по проекту реконструкции трассы Р-402 (Тюмень — Ишим — Омск) не проводились. Ранее URA.RU писало, что из-за расширения трассы у людей изымут дома и землю. Агентство направило запрос в «Уралуправтодор», ответ ожидается.