Свердловский губернатор продлил коронавирусные ограничения

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил коронавирусные ограничения в регионе. Они будут действовать до 1 февраля. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правовой информации.
«В части первой пункта 10 слова «по 18 февраля 2021 года» заменить на «по 1 февраля 2021 года», — говорится в документе. Таким образом сохраняются действующие запреты.
Запрещено и ограничено:
запрещено посещать любые общественные пространства, в том числе парковки и лифты, а также ездить в такси и в общественном транспорте без маски или респиратора;
запрещено зрителям посещать физкультурные и спортивные мероприятия в закрытых помещениях;
запрещено работать ресторанам и кафе с 23:00 до 06:00, при этом заведения могут работать, чтобы поставлять еду на вынос и кормить пассажиров в аэропортах и на ЖД-вокзалах;
запрещена работа детских игровых комнат в выходные дни;
ограничено перемещение для свердловчан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями — режим самоизоляции для них продлен до 18 января;
ограничено посещение рабочих мест. Работодателям рекомендовано перевести на удаленный режим работы 30% персонала;
ограничено посещение занятий студентами вузов и других учебных заведений;
ограничено количество посетителей концертов, спектаклей, сеансов в кинотеатрах до 50% мест в залах;
закрыты танцполы и фан-зоны на концертах;
рекомендовано установить в такси перегородки между пассажирским и водительскими сидениями;
рекомендовано ограничить проведение новогодних корпоративов в организациях и на предприятиях.