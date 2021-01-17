17 января 2021
16 января 2021

Свердловский губернатор продлил коронавирусные ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в гимназии №104. Екатеринбург, куйвашев евгений, медицинская маска, защитная маска, маска на лицо
Евгений Куйвашев предписал новый указ Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил коронавирусные ограничения в регионе. Они будут действовать до 1 февраля. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правовой информации.

«В части первой пункта 10 слова «по 18 февраля 2021 года» заменить на «по 1 февраля 2021 года», — говорится в документе. Таким образом сохраняются действующие запреты.

Запрещено и ограничено:

  • запрещено посещать любые общественные пространства, в том числе парковки и лифты, а также ездить в такси и в общественном транспорте без маски или респиратора;
  • запрещено зрителям посещать физкультурные и спортивные мероприятия в закрытых помещениях;
  • запрещено работать ресторанам и кафе с 23:00 до 06:00, при этом заведения могут работать, чтобы поставлять еду на вынос и кормить пассажиров в аэропортах и на ЖД-вокзалах;
  • запрещена работа детских игровых комнат в выходные дни;
  • ограничено перемещение для свердловчан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями — режим самоизоляции для них продлен до 18 января;
  • ограничено посещение рабочих мест. Работодателям рекомендовано перевести на удаленный режим работы 30% персонала;
  • ограничено посещение занятий студентами вузов и других учебных заведений;
  • ограничено количество посетителей концертов, спектаклей, сеансов в кинотеатрах до 50% мест в залах;
  • закрыты танцполы и фан-зоны на концертах;
  • рекомендовано установить в такси перегородки между пассажирским и водительскими сидениями;
  • рекомендовано ограничить проведение новогодних корпоративов в организациях и на предприятиях.

    Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...