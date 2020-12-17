Обновленная подборка ограничений до конца каникул 2021 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продлил ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Действующий с конца марта карантин продлен до 18 января 2021 года, а в силу запреты вступят с 19 декабря. URA.RU подготовило предновогоднюю обновленную подборку ограничений с учетом всех мер, которые уже введены в регионе.

Глава региона решил не делать 31 декабря выходным днем. Решение, по данным инсайдеров URA.RU, было принято с учетом позиции представителей промышленных предприятий.

Запрещено и ограничено:

запрещено посещать любые общественные пространства, в том числе парковки и лифты, а также ездить в такси и в общественном транспорте без маски или респиратора;

запрещено зрителям посещать физкультурные и спортивные мероприятия в закрытых помещениях;

запрещено работать ресторанам и кафе с 23:00 до 06:00, при этом заведения могут работать, чтобы поставлять еду на вынос и кормить пассажиров в аэропортах и на ЖД-вокзалах;

запрещена работа детских игровых комнат в выходные дни;

ограничено перемещение для свердловчан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями — режим самоизоляции для них продлен до 18 января;

ограничено посещение рабочих мест. Работодателям рекомендовано перевести на удаленный режим работы 30% персонала;

ограничено посещение занятий студентами вузов и других учебных заведений. Введено дистанционное обучение. Исключение — начальная школа (с первого по пятый классы) и выпускные классы (9 и 11 классы). Учебный год продлится до 28—29 декабря;

ограничено количество посетителей концертов, спектаклей, сеансов в кинотеатрах до 50% мест в залах;

закрыты танцполы и фан-зоны на концертах;

рекомендовано установить в такси перегородки между пассажирским и водительскими сидениями;

рекомендовано ограничить проведение новогодних корпоративов в организациях и на предприятиях.