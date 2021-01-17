17 января 2021
16 января 2021
15 января 2021

Спорткомплекс в ЯНАО стал бесхозным из-за халатности

© Служба новостей «URA.RU»
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Администрация спортшколы «Арктика» не зарегистрировала полученной здание Фото: сайт СОК «Арктика»

Здание спортивного комплекса «Арктика», переданное администрацией Надымского района ЯНАО одноименной муниципальной спортшколе, осталось незарегистрированным из-за халатности должностных лиц. Как сообщили в окружной прокуратуре, виновными в нарушении признали администрацию спортшколы.

«Администрацией Надымского района МБУ „СШ ‚Арктика‘ на праве оперативного управления передано муниципальное здание многофункционального спортивного комплекса ‚Арктика‘“, — рассказали в надзорном органе. — При этом государственная регистрация на недвижимое имущество не произведена». После вмешательства прокуратуры в отношении спортшколы и ее директора были возбуждены административные дела, на основании их рассмотрения виновников привлекли к ответственности.

Общая сумма штрафов составила 22 тысячи рублей, в настоящее время нарушение устранено. В администрации Надымского района пообещали разобраться в произошедшем и прокомментировать ситуацию позже.

Ранее сообщалось, что Надымская городская прокуратура подала к мэрии муниципалитета сразу 10 исков. Основанием стали 17 несанкционированных свалок на общей площади 29 гектаров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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