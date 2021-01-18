Депутат Крашенинников: почему Путина не назвали юристом года

Никто не подал заявку на номинацию президента России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Ассоциация юристов России по итогам 2020 года не назвала «Юристом года» президента России Владимира Путина, потому что никто не подавал заявку на его номинацию. Об этом в интервью URA.RU рассказал входящий в ее руководство сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, депутат Госдумы Павел Крашенинников.

«Хороший вопрос… Никто не подал заявку», — рассказал депутат. Он также отметил, что Владимир Путин мог бы победить.

Ассоциация юристов России была основана в 2005 году. Инициатива по созданию организации поступила от президента Владимира Путина. Сейчас ассоциацию возглавляет Павел Крашенинников, в нее входит более 35 тысяч членов.

Президент России Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию страны 15 января 2020 года. По результатам общероссийского голосования изменения в основной закон были приняты в июле того же года.