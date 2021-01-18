Крашенинников: из-за поправок в Конституцию изменили 154 закона

После вступления в силу поправок в Конституцию были изменены 154 закона, рассказал Павел Крашенинников Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

После принятия поправок в Конституцию России власти изменили 154 закона. Об этом в интервью URA.RU рассказал сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, депутат Госдумы Павел Крашенинников.

«На основании поправок в Конституцию мы уже сейчас приняли 21 закон. По этим законами мы внесли поправки уже в 154 закона», — рассказал Крашенинников. Изначально депутат полагал, что придется изменить около сотни законов, но теперь он отмечает, что ошибся в подсчетах.

Ранее Крашенинников сообщил URA.RU, что планирует переизбраться в Госдуму. Работающий в парламенте с 1999 года политик еще не решил, будет ли вновь избираться от Свердловской области или выберет другой регион.

Внести поправки в Конституцию России в начале 2020 года предложил президент Владимир Путин. Разработкой поправок занимались десятки публичных деятелей. В июле в РФ проводилось голосование по вопросу принятие изменений в основной закон страны. Позднее поправки вступили в силу.