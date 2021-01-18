Автор поправок к Конституции намерен переизбраться в Госдуму

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, один из авторов поправок к Конституции РФ Павел Крашенинников в сентябре намерен переизбраться в парламент. Об этом депутат заявил в разговоре с URA.RU.
«Я собираюсь идти [в новый созыв Госдумы]», — рассказал Крашенинников. По его словам, пока не решен вопрос, выдвинется ли депутат снова от Свердловской области.
За время исполнения полномочий депутата Госдумы с 1999 года Павел Крашенинников выступил соавтором 260 законодательных инициатив и поправок к законопроектам. Он также занимал пост сопредседателя рабочей группы по подготовке поправок к Конституции РФ в прошлом году.
Некоторое время назад сообщалось, что Крашенинников может возглавить свердловский список «Единой России» на выборах в Госдуму. Помимо Крашенинникова, в список вошли олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков и экс-мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.
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