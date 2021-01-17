Победа уральского чемпиона UFC заставила детей выйти в ринг

В Академии единоборств РМК проходит 15 тренировок по ММА в неделю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После победы уральского бойца Петра Яна в бое за титул чемпиона UFC в детских спортивных секциях по ММА Екатеринбурга — ажиотаж. Для удовлетворения возросшего спроса в спортивном комплексе Академии единоборств РМК были добавлены новые временные слоты. Об этом рассказал URA.RU генеральный директор Академии РМК Евгений Звездников.

«Смешанные единоборства последние несколько лет популярны, но в основном это выражалось в просмотре турниров. Победа Петра стала катализатором для многих ребят — тренироваться в одном зале с чемпионом UFC может далеко не каждый. В какой-то момент нам пришлось добавить тренировочные часы, чтобы принять всех. Сейчас такое время, когда дети сами хотят заниматься спортом. Им надо помогать в этом», — говорит Звездников.

Глава академии уточнил, что РМК поддерживает спортсменов, которые хорошо себя проявляет на соревнованиях. Для них организовываются бесплатные тренировки, сборы и подключают других тренеров. Сейчас в академии около трехсот таких ребят.

На данный момент в Академии единоборств РМК проходит 15 тренировок по ММА в неделю, помимо тренировок профессиональной команды, а это еще 12. Кроме того, подтянулись и ударные и смежные дисциплины. В отличие от смешанных единоборств, в карате, кикбоксинге, тайском боксе, боксе и джиу-джитсу постоянно проводятся любительские соревнования — в 2020 году эти спортсмены Академии завоевали 402 медали на соревнованиях федерального и регионального уровня.

Летом 2020 года в Екатеринбурге появился чемпион UFC — сильнейшей лиги мира по смешанным единоборствам. Уральский боец Петр Ян одержал досрочную победу над легендой ММА Жозе Альдо и стал вторым обладателем титула из России — первым был Хабиб Нурмагомедов. Сам Ян сейчас находится в США, где проходит финальную подготовку к первой защите титула чемпиона UFC. 6 марта ему предстоит бой против американца Алджамейна Стерлинга.