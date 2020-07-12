Екатеринбуржец стал вторым чемпионом UFC из России

Поединок завершился нокаутом в пятом раунде Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уральский боец смешанного стиля (ММФ) Петр Ян нокаутировал Жозе Альдо и стал победителем Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Поединок за звание чемпиона проходил на «Бойцовском острове».

Поединок закончился досрочно. «Ян забрал первую пятиминутку, потом Альдо смог перехватить инициативу, но с третьего раунда Петр вновь работал первым номером», — передает Sports.ru. Отмечается, что Ян нокаутировал соперника в пятом раунде.

Петр Ян — воспитанник Академии единоборств РМК. Ранее он рассказал, что будет драться за титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Предыдущий обладатель пояса Генри Сехудо защитил свой титул, а после заявил о завершении спортивной карьеры.