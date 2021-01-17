Создатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев начал более активно участвовать в политической жизни РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Движение «Царьград» православного миллиардера Константина Малофееева поддержит в Челябинской области на выборах в Госдуму действующего депутата от ЛДПР Виталия Пашина. Об этом сообщили источники URA.RU в партийных кругах.

«Собственных кандидатов у Малофеева нет. Поэтому принято решение поддержать Пашина. Его риторика в максимальной степени соответствует политической стилистике „Царьграда“, а политическая практика приближена к рядовым избирателям. Другие политические игроки либо слишком рафинированы, либо не совпадают по взглядам с православно-державным дискурсом движения», — рассказал URA.RU инсайдер. Пашин от комментариев URA.RU воздержался.

Представитель ЛДПР Виталий Пашин вполне соответствует образу державного и народного политика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«На нашем сайте сейчас проходит народное голосование: сторонники „Царьграда“ выбирают пять вопросов, которые будут заданы всем претендентам на мандат Госдумы. В том числе, естественно, и Пашину. Поддержка будет оказана тому кандидату, который в максимальной мере разделяет наши ценности — развитие страны, роль РПЦ и так далее», — заявил URA.RU лидер регионального отделения «Царьграда», предприниматель Евгений Дорохов. Он также уточнил, что на эти вопросы предложат ответить и кандидатам, входящим в первые тройки избирательных списков партий.

О возможности создания Малофеевым православно-консервативной партии заговорили в марте 2020 года. Сам он в разговоре с URA.RU тогда опроверг эти планы. Однако в ноябре того же года возглавляемое Малофеевым общество «Двуглавый орел» объявило о создании организации «Царьград». Целями был заявлен контроль за ходом выборов в Госдуму 2021 года и поддержка кандидатов, разделяющих патриотические традиционные ценности.