После гибели детей в Тюмени созовут экстренное совещание

МЧС по Тюменской области соберет совещание с региональными главами надзорных ведомств Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени пройдет экстренное совещание, которое инициирует МЧС региона после пожара в поселке Богандинском. Об этом URA.RU сообщил знакомый с ситуацией источник в структурах. В заседании примут участие власти и надзорные ведомства.

«Очередной пожар с жертвами среди детей — это провал не только для правительства региона, но и для надзорных ведомств. Трагедии перед новогодними праздниками активизировали профилактическую работу, но, как видно, эффекта от нее оказалось недостаточно. Поэтому службам и чиновникам предстоит искать новые методы. Как раз это и обcудят на предстоящем заседании», — рассказал источник URA.RU. Агентство направило запрос в главное управление МЧС России по Тюменской области.

Пожар в поселке Богандинском произошел 18 января. Его жертвами стали двое малолетних детей. До этого, в конце декабря, в Тюменской области в пожарах погибли еще пятеро несовершеннолетних.