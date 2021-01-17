17 января 2021
16 января 2021
15 января 2021

После гибели детей в Тюмени созовут экстренное совещание

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар памятника архитектуры по ул. Семакова 8. Тюмень, мчс, дым, пожар, пожарные
МЧС по Тюменской области соберет совещание с региональными главами надзорных ведомств Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени пройдет экстренное совещание, которое инициирует МЧС региона после пожара в поселке Богандинском. Об этом URA.RU сообщил знакомый с ситуацией источник в структурах. В заседании примут участие власти и надзорные ведомства.

«Очередной пожар с жертвами среди детей — это провал не только для правительства региона, но и для надзорных ведомств. Трагедии перед новогодними праздниками активизировали профилактическую работу, но, как видно, эффекта от нее оказалось недостаточно. Поэтому службам и чиновникам предстоит искать новые методы. Как раз это и обcудят на предстоящем заседании», — рассказал источник URA.RU. Агентство направило запрос в главное управление МЧС России по Тюменской области.

Пожар в поселке Богандинском произошел 18 января. Его жертвами стали двое малолетних детей. До этого, в конце декабря, в Тюменской области в пожарах погибли еще пятеро несовершеннолетних.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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