В Тюменской области в огне погибли двое детей

За неполный месяц в Тюменской области в пожарах погибли уже семь детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В поселке Богандинский (Тюменская область) в пожаре погибли двое малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Мама оставила детей под присмотром предположительно нетрезвой родственницы.

«Днем 18 января в одной из квартир одноэтажного восьмиквартирного дома в поселке Богандинский Тюменского района произошел пожар. В квартире обнаружены двое малолетних детей 2016 и 2020 годов рождения. Реанимационными мероприятиями спасти их не удалось», — сообщает пресс-служба прокуратуры по Тюменской области. Пожар произошел на улице Привокзальной, в доме №7.

По предварительным данным, мать оставила детей в квартире с родственницей, и ушла в магазин. Женщина, оставшаяся с малышами, предположительно была пьяна.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку. На место происшествия выехал прокурор Тюменского района. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее URA.RU писало о других пожарах, в которых погибли юные тюменцы. За последний месяц их было уже три. Помимо сегодняшнего ЧП, трагедии произошли 22 декабря (погибли трое несовершеннолетних) и 25 декабря (жертвами стали родители и двое детей).

После этого губернатор Александр Моор распорядился проверить все частные дома, в которых многодетные семьи отапливаются печками или электричеством. Об итогах этой работы ничего не известно, хотя первый этап должен был быть завершен 11 января. Агентство ожидает ответа на запрос от оперативного штаба региона.