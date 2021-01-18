Африканский штамм COVID-19 признали более агрессивным и заразным

Новый штамм коронавируса, выявленный в ЮАР, является более агрессивным и заразным. Об этом журналистам сообщил главный эпидемиолог страны Салим Абдулу Карим.
«Новый штамм, получивший маркировку 501.V2, легче проникает в клетки человека и прочнее в них держится <…>. В результате он является более заразным <…>. Карим выступил с докладом о результатах генетических исследований 501.V2, которые проделали в последние несколько недель крупнейшие научные лаборатории страны», — пишет ТАСС со ссылкой на ученого.
В декабре власти ЮАР заявили, что начавшаяся в стране вторая волна пандемии вызвана мутацией коронавируса, которая впервые была зафиксирована врачами еще в октябре. Местные ученые уверяют, что новый штамм поражает в основном молодых людей. 28 декабря президент ЮАР Сирил Рамапоса обратился к нации и объявил, что вторая волна быстро нарастает и грозит стать более разрушительной, чем первая из-за более агрессивной формы COVID-19.
Подписывайтесь на URA.RU в