18 января 2021

Африканский штамм COVID-19 признали более агрессивным и заразным

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Штамм коронавируса из ЮАР более опасен своего предшественника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Новый штамм коронавируса, выявленный в ЮАР, является более агрессивным и заразным. Об этом журналистам сообщил главный эпидемиолог страны Салим Абдулу Карим.

«Новый штамм, получивший маркировку 501.V2, легче проникает в клетки человека и прочнее в них держится <…>. В результате он является более заразным <…>. Карим выступил с докладом о результатах генетических исследований 501.V2, которые проделали в последние несколько недель крупнейшие научные лаборатории страны», — пишет ТАСС со ссылкой на ученого.

В декабре власти ЮАР заявили, что начавшаяся в стране вторая волна пандемии вызвана мутацией коронавируса, которая впервые была зафиксирована врачами еще в октябре. Местные ученые уверяют, что новый штамм поражает в основном молодых людей. 28 декабря президент ЮАР Сирил Рамапоса обратился к нации и объявил, что вторая волна быстро нарастает и грозит стать более разрушительной, чем первая из-за более агрессивной формы COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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