18 января 2021

Кабмин РФ не стал запрещать ночную продажу алкоголя в жилых домах

© Служба новостей «URA.RU»
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Предложение полностью запретить ночную продажу алкоголя в районе жилых домов было отклонено Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Правительство РФ отклонило инициативу о полном запрете на продажу алкоголя с 23:00 до 10:00 в барах и кафе, расположенных в жилых домах. Об этом говорится в проекте заключения, подготовленном комиссией Кабмина по законопроектной деятельности.

«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — цитирует документ ТАСС. Законопроект был внесен Заксобранием Севастополя. Там предлагалось ограничить ночную продажу алкоголя в предприятиях общественного питания, которые находятся в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. В правительственном заключении сказано, что субъекты РФ сами вправе установить запрет на ночную продажу алкоголя в жилых домах.

Этот законопроект был внесен в Госдуму 29 октября прошлого года. Правовое управление указало на то, что положения документа не согласованы с действующим законодательством.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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