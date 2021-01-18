Кабмин РФ не стал запрещать ночную продажу алкоголя в жилых домах

Правительство РФ отклонило инициативу о полном запрете на продажу алкоголя с 23:00 до 10:00 в барах и кафе, расположенных в жилых домах. Об этом говорится в проекте заключения, подготовленном комиссией Кабмина по законопроектной деятельности.
«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — цитирует документ ТАСС. Законопроект был внесен Заксобранием Севастополя. Там предлагалось ограничить ночную продажу алкоголя в предприятиях общественного питания, которые находятся в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. В правительственном заключении сказано, что субъекты РФ сами вправе установить запрет на ночную продажу алкоголя в жилых домах.
Этот законопроект был внесен в Госдуму 29 октября прошлого года. Правовое управление указало на то, что положения документа не согласованы с действующим законодательством.
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