18 января 2021

Под лавиной в Карачаево-Черкесии погиб глава федерации сноуборда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Природа Пермского края. Пермь, зима, деревья в снегу, северный урал, горы зимой, тулымский камень
Первым установленным погибшим в результате схода лавины на Домбае стал Хаджи-Мурат Маршанкулов Фото: Сергей Шадрин

При сходе лавины на горе Мусса-Ачитара возле поселка Домбай (Карачаево-Черкессия) погиб президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов. Об этом сообщил его сын, Шамиль.

«Это мой отец, да, президент федерации. Не удалось спасти. Сейчас жду, спускают [тело]», — сказал он ТАСС. По словам Шамиля, Хаджи-Мурат находился у дверей вагончика, его накрыло основной массой лавины. В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что спасатели пытаются установить судьбу двух человек, которых пока считают пропавшими без вести. На ночь поисковые работы были приостановлены из-за плохой погоды (снег, ветер до 25 м/с).

О ЧП стало известно вечером 18 января. Лавина накрыла горнолыжную трассу, два вагончика, где были расположены пункты проката спортивного снаряжения и кафе. По словам начальника республиканского главка МЧС РФ Александра Голоколенко с горы сошло около 500 тыс. кубометров снега. В работах задействованы 235 человек и 18 единиц техники, от МЧС — 110 человек, сообщил он ТАСС.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...