Под лавиной в Карачаево-Черкесии погиб глава федерации сноуборда

При сходе лавины на горе Мусса-Ачитара возле поселка Домбай (Карачаево-Черкессия) погиб президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов. Об этом сообщил его сын, Шамиль.
«Это мой отец, да, президент федерации. Не удалось спасти. Сейчас жду, спускают [тело]», — сказал он ТАСС. По словам Шамиля, Хаджи-Мурат находился у дверей вагончика, его накрыло основной массой лавины. В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что спасатели пытаются установить судьбу двух человек, которых пока считают пропавшими без вести. На ночь поисковые работы были приостановлены из-за плохой погоды (снег, ветер до 25 м/с).
О ЧП стало известно вечером 18 января. Лавина накрыла горнолыжную трассу, два вагончика, где были расположены пункты проката спортивного снаряжения и кафе. По словам начальника республиканского главка МЧС РФ Александра Голоколенко с горы сошло около 500 тыс. кубометров снега. В работах задействованы 235 человек и 18 единиц техники, от МЧС — 110 человек, сообщил он ТАСС.
Подписывайтесь на URA.RU в