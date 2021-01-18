Гидрометцентр пообещал некоторым регионам РФ аномальное тепло

В европейской части РФ ожидается аномальное тепло Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В четверг в европейскую часть России придет нехарактерно теплая для этого времени года погода, которая продержится как минимум до субботы. На Урале и в Сибири сохранятся морозы. Об этом журналистам рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В четверг произойдет резкое, очень резкое повышение температуры. Связано это с тем, что воздушные массы будут поступать в четверг не с севера, а юго-запада, и теплый воздух, который сформирован на западе Средиземноморья, над субтопическими акваториями Атлантики, он через юг западной Европы начнет поступать в центр Европейской России», — приводит РИА «Новости» слова Вильфанда.

Все это приведет к тому, что в течение четверга температура будет меняться на 12-13 градусов в течение дня, а уже к вечеру поднимется до 2-4 градусов ниже нуля. В пятницу и субботу будет держаться примерно на этом же уровне, а к концу недели погода станет на 10 градусов выше нормы. Речь идет о южных и западных регионах Европейской части страны, уточнил собеседник издания. Что касается Заволжья, Урала, Севера и центра Западной Сибири, там сохранятся морозы. Температура будет на 12-16 градусов ниже климатической нормы.